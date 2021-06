‘Hond ouder echtpaar dood na trap van boze buurman’, politie kan niks doen door gebrek aan bewijs

Lochemse schrijver A.L. Snijders (83) plotseling overleden: ‘Hij laat een leegte achter’

8 juni Peter Müller, beter bekend onder zijn pseudoniem A.L. Snijders, is vanochtend op 83-jarige leeftijd overleden. Dit laat zijn uitgever AFdH Uitgevers weten. De schrijver blonk uit in het door hem zelf bedachte genre van het Zeer Korte Verhaal. Hij won voor zijn oeuvre in 2019 de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs.