Hond Remy (1) klampt zich bibberend en piepend vast aan brug als deze plotseling opengaat

LIVE | 2501 nieuwe besmettin­gen, RIVM: Klasloka­len broeinest voor corona

16:04 Vandaag meldt het RIVM 2501 nieuwe coronabesmettingen. Dat is net iets minder dan het weekgemiddelde. Van deze besmettingen zijn positieve tests onder kinderen is aanzienlijk gestegen, en het overgrote deel daarvan is te herleiden naar de klaslokalen. Tientallen klassen zitten een week na de zomervakantie alweer thuis. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.