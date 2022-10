Hond springt uit auto en bijt andere hond in Schijndel

Het incident heeft verder geen gevolgen voor de hond die beet, of diens baasje. ,,Er was geen opzet in de zin van niet aangelijnd uitlaten of geen muilkorf”, meldt de wijkagent. Zover bekend waren er ook geen andere incidenten. ,,Dus dit wordt onderling civielrechtelijk afgehandeld.” Volgens de diender is het baasje wel geïnformeerd dat er bij herhaling strafrechtelijk of bestuursrechtelijk, via de gemeente, opgetreden kan worden.