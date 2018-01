Hond vermist? Chaos uit Oldenzaal speurt hem graag voor je op

Tien dagen lang was hij weg, Boris uit Hengelo. Op Facebook en andere social media wemelde het van de meldingen waar de zwarte labrador zou zijn gezien. Een groep hondenliefhebbers begon zelfs een spontane zoekactie bij een van de locaties.

,,Goed bedoeld, maar precies dat wat je bij een vermissing beslist niet moet doen. Zo’n hond is al gestrest en je jaagt hem alleen maar verder op”, verzucht Jan de Vries (58) uit Oldenzaal. ,,Hoe meer mensen tegelijk in hetzelfde gebied op pad gaan, hoe meer nieuwe geursporen je verspreid. Daardoor wordt het voor een speurhond nog moeilijker de vermiste hond te vinden”, zegt zijn vriendin Astrid van Huizen (33), ''Facebook is heel mooi om een vermissing te melden en tips te krijgen, maar doe verder alsjeblieft alles in overleg.''

Vuurwerk

Het zijn drukke maanden geweest voor Zoekteam Dogs Lovers. Met name in december raakten weer veel honden zoek, vaak in paniek weggerend door vuurwerk. ,,We hebben in oktober een andere auto gekregen en sindsdien hebben we al 13.000 kilometer gereden, puur voor dit werk”, zegt Astrid.

Alleen in Hengelo hebben ze afgelopen weken al twee honden levend en wel teruggevonden. Zoals de zes maanden oude teckel Señor, die op Oudejaarsochtend schrok door vuurwerk en de benen nam. ,,We hebben hem de hele dag gezocht, zonder succes", zegt eigenaar Robert Belser (57), "Jan en Astrid kwamen de volgende ochtend met Chaos, die pakte direct het geurspoor op en anderhalf uur later vonden we Senõr. Hij was helemaal in orde. Geweldig."

Astrid van Huizen en Jan de Vries rijden heel Nederland door om met hun speurhond Chaos vermiste honden op te sporen. Doe het vrijwillig en hebben zelf hun hond getraind.

Vrijwilligerswerk

Een vergoeding voor de verstookte brandstof, dat zijn de enige kosten die het stel vraagt voor hun vrijwilligerswerk. Op elk moment van het jaar zijn er wel meer dan 200 honden vermist.

,,Wij gaan niet zomaar op zoek, maar komen in actie als de baasjes ons daar om vragen”, zegt Astrid, ,,dat lukt niet altijd direct. Ik heb ook mijn werk en twee jonge kinderen. We gaan in principe met z’n tweeën op pad, maar in echte noodgevallen kan Jan ook alleen op pad.”

Astrid en Jan gaan voorlopig als vrijwilligers door. ,,Je kunt hier niet makkelijk je boterham mee verdienen”, zegt Jan. Astrid: ,,Maar het zou wel mooi zijn om dit full-time te kunnen doen. De baasjes zijn altijd ontzettend dankbaar, daar doe je het voor.”

Quote De baasjes zijn altijd ontzettend dankbaar, daar doe je het voor Astrid van Huizen

Overleg

Boris is uiteindelijk levend en wel gevangen, op 5 januari. Het beestje bleek van Hengelo-Zuid naar Weerselo te zijn gelopen, ruim veertien kilometer. ,,In overleg met de dierenarts hebben we voer met slaapmiddel in zijn omgeving neergelegd. Dat moest wel, zo nerveus was Boris”, zegt Jan, “maar dat soort maatregelen kun je alleen in goed overleg met alle betrokken partijen doen. Hoe goed bedoeld allerlei acties ook zijn, doe het nooit op eigen houtje of zonder overleg met het baasje.”