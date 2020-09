Honderd uur film over verborgen gezin Ruinerwold ontdekt, klusjesman in hongerstaking

Dat bleek vanmiddag in de rechtbank van Assen waar een tussentijdse zitting werd gehouden over het geheime leven in de Ruinerwoldse hoeve. De gevonden opnames zijn afkomstig uit het voormalige winkelpand van de familie in Zwartsluis. Een van de kinderen van vader Gerrit Jan Van D. (69) is ermee naar de politie gestapt.



Wat er precies is te zien, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Wel dat er behalve de vader ook enkele van zijn kinderen te zien zouden zijn. Jan Zon, de jongen die hulp zocht in een kroeg in Ruinerwold, stapte met de beelden naar de politie en maakte een voorselectie. Ze werden gevonden bij het leeghalen van het pand in Zwartsluis waar de familie een winkel in houten speelgoed had. De beelden worden nu eerst onderzocht om te kijken wat er precies op staat en of ze van belang zijn voor de strafzaak tegen Van D. en zijn Oostenrijkse vriend en klusjesman Josef B.



Gerrit Jan van D. zit nu al bijna een jaar vast, nadat zijn geheime leven op een boerderij in Ruinerwold werd ontmaskerd. Daar leefde hij negen jaar lang in totale afzondering met zes van zijn kinderen. Buren zagen er geregeld alleen een Oostenrijkse klusjesman, Josef B. Ook hij zit vast. De twee worden verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Vader Van D. zou ook twee van zijn oudste kinderen seksueel hebben misbruikt. Zij woonden niet op de boerderij, maar waren het gezin al eerder ontvlucht.