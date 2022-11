Honderden avondklokboetes per ongeluk verscheurd

De sepots zijn alleen gestuurd naar mensen die het niet eens waren met hun boete en dat wilden laten voorkomen bij een rechter. In de brief van het OM lazen de overtreders dat ‘het belang van strafrechtelijk ingrijpen te gering is geworden, in verband met de lange tijd na het plegen van het feit.” De 95 euro boete plus 9 euro administratiekosten waren ze niet meer verschuldigd.

Misser

Volgens woordvoerster Marloes van Kessel van het Openbaar Ministerie is er geen sprake van willekeur maar is er iets fout gegaan. Het was niet de bedoeling dat avondklokboetes zouden worden geseponeerd. Dat gebeurde wel tijdens het wegwerken van de enorme voorraad boetes die was opgelopen door onder meer corona. Iemand heeft toen ten onrechte de boetes als sepot aangemerkt. ,,Als we zien aankomen dat wij de verjaringstermijn niet gaan halen, dan seponeren we soms bij kleine zaken. Dat was nadrukkelijk niet de bedoeling bij de avondklokboetes. De impact van deze overtreding vinden we hiervoor te groot.”