Honderden betogers op Museumplein voor vluchtelingen Lesbos

Tachtig klanten kapper met corona zijn onvindbaar, maar moeten wél in quarantai­ne

10 september Een lijst met klanten zonder adresgegevens: dát is het probleem in Malden, waar bij de kapper van Pekandy Barbershop corona is geconstateerd. Dat die gegevens er niet zijn, is de kapper niet te verwijten. Formeel hoeft hij ze niet te registreren. Maar het maakt het wel lastig om te zorgen dat zo'n tachtig klanten in quarantaine gaan.