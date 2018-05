Honderden doodgeboren kindjes straks 'erkend' in persoonsregister

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat aan deze krant weten dat het erop rekent dat jaarlijks gemiddeld 550 ouders een verzoek indienen om hun doodgeboren kind op te nemen in het persoonsregister. ,,De verwachting is dat direct na inwerkingtreding van de wet dit aantal hoger zou kunnen liggen", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Vorig jaar besloot het kabinet dat ouders die dat willen, de naam van hun overleden kindje kunnen laten bijschrijven in het personenregister. Zodoende blijft het kind altijd zichtbaar bij de gezinssamenstelling in officiële documenten. Nu is het niet mogelijk om doodgeboren kinderen bij te laten schrijven in de BRP.

Emotioneel

De wetswijziging is het gevolg van jarenlange strijd van een grote groep ouders van wie het kindje levenloos ter wereld kwam. Die ouders komen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering en veel van hen ervaren het als een groot emotioneel gemis dat ze hun baby niet kunnen laten registreren.

,,Komt een kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan", schreef columniste Roos Schlikker in 2015, die zelf haar dochter verloor. ,,De wet bepaalt dat mijn dochter niet bestaat." Schlikker was een van de ruim 80.000 mensen die een petitie tekenden om registratie mogelijk te maken.

Volgens het CBS worden in Nederland jaarlijks ongeveer vijfhonderd kinderen doodgeboren na een zwangerschap van 24 weken of meer. Het kabinet verwacht dat de helft van die groep ouders hun kind wil laten registreren in de BRP. Van de 30.000 miskramen (tot 20 weken) schat het kabinet dat ongeveer 300 keer een verzoek tot inschrijving zal worden gedaan.

Het wordt mogelijk om met terugwerkende kracht kinderen te laten registeren die in het verleden levenloos ter wereld kwamen. Het maakt niet uit hoe lang dat geleden was. ,,Daar is in de wetgeving geen termijn aan gesteld", zegt de woordvoerder.

Of veel ouders van die mogelijkheid gebruik willen maken, is onbekend. Het inschrijven van een doodgeboren kind kost niets.