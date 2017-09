Honderden eilandbewoners nog op zoek naar elkaar

Het Rode Kruis denkt dat er in werkelijkheid meer vermisten zijn omdat velen door het ontbreken van verbindingen nog niet in staat zijn geweest om de vermissingen te melden. Mensen die geen internetverbinding hebben kunnen het noodnummer 0800-1351 bellen om dat alsnog te doen. Het Rode Kruis vraagt iedereen die in veiligheid is dat door te geven op de site van de hulporganisatie.



Vandaag vertrekken drie extra hulpverleners van het Rode Kruis naar Sint-Maarten die gaan helpen met zoeken naar de vermiste personen op het eiland.



Op gironummer 5125 'Nederland helpt Sint-Maarten' is tot nu toe 3,2 miljoen euro binnengekomen. Vrijdag is de Nationale Actiedag 'Nederland helpt Sint Maarten'. Die dag zullen radio en televisie de hele dag aandacht besteden aan de slachtoffers van orkaan Irma.