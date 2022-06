Honderden lokale politici sturen kabinet brandbrief ov: ‘Verder bezuinigen is geen optie’

Honderden wethouders, raadsleden, gedeputeerden en statenleden uit heel Nederland roepen met een brandbrief in de Volkskrant het kabinet op om het openbaar vervoer te redden met een besluit over het verlengen van de vangnetregeling.

,,Het kabinet staat op het punt om noodlijdende vervoersbedrijven in het ov niet langer te steunen”, schrijven de politici. ,,Het gevolg is dat in 2023 20 tot 30 procent van het ov geschrapt dreigt te worden.”

De vervoersbedrijven krijgen tot eind dit jaar coronasteun om het verlies aan inkomsten door het sterk gedaalde aantal reizigers op te vangen. Het aantal reizigers halveerde de afgelopen twee jaar. Lokale overheden hielden door de coronasteun zo’n 90 procent van hun ov-netwerk in stand. Maar die steun stopt aan het einde van dit jaar.

,,Vervoersbedrijven hebben minimaal een half jaar nodig om bezuinigingsmaatregelen door te voeren”, waarschuwen de politici in de brief. ,,Daarom is er uiterlijk eind juni 2022 uitsluitsel nodig over hoe we het ov in 2023 laten rijden. Zonder duidelijkheid zijn de bedrijven genoodzaakt om afschaling voor te bereiden.”

Afbraak van het ov

,,Afbraak van het ov is voor ons als lokale en regionale bestuurders en volksvertegenwoordigers niet uit te leggen”, schrijven de politici. ,,De verontwaardiging in onze regio’s is nu al groot. Verder bezuinigen is geen optie.”

Eerder deze maand zei het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) te verwachten dat het ov in 2023 weer bijna net zo druk zal zijn als voor de pandemie, met een slag om de arm: als de economie een flinke dreun krijgt door de oorlog in Oekraïne, kan het nog tot 2025 duren voordat het ov even druk is als vanouds.

De briefschrijvers bieden donderdag staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Milieu een petitie aan.

Volledig scherm Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. © ANP