Honderden Nederlanders vieren noodgedwongen nieuwjaar op vliegveld Innsbruck

Tientallen woningen ontruimd in Hoogezand wegens gaslek

19:38 In het Groningse Hoogezand zijn negentig woningen ontruimd vanwege een gaslek dat is ontstaan doordat vuurwerk op straat in een rioolput is gegooid. In verschillende woningen bleek na de evacuatie gas naar binnen te zijn gekomen, onder meer via het riool, meldt een woordvoerder van de brandweer.