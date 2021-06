Honderden Nederlandse e-bikes in België teruggevonden: één gps-trackertje was genoeg

VIDEO Hap uit de zon: gedeelte­lij­ke eclips door stralend weer morgen prima te zien

15:34 Wie morgen zo tussen 11.15 uur ‘s ochtends en 13.30 uur ‘s middags de lucht in tuurt, kan met dank aan het mooie weer de maan voor de zon zien schuiven. Althans, een stukje. Het is voor het eerst sinds vier jaar dat in ons land weer een gedeeltelijke eclips te zien is. En dit keer lijkt bewolking geen spelbreker te worden. Het wordt overwegend helder zomerweer.