Honderden operaties gaan niet door vanwege ‘grootste staking ooit’ in academische ziekenhuizen

Dat blijkt uit gegevens die deze site heeft opgevraagd bij organisator van de staking FNV Zorg. Volgens de vakbond gaan door de ‘grootste staking ooit’ in academische ziekenhuizen, zeker circa 225 operaties niet door. ,,Van de 54 geplande operaties in het UMC Groningen staan er nu nog twee ingeroosterd. En zijn er dus 52 afgelast’’, verklaart FNV-woordvoerder Danielle van Essen. ,,Bij het UMC Utrecht gaat het om nog eens 85 operaties, bij het LUMC in Leiden om vijftig à zestig en bij het UMC in Maastricht gaan dertig van de veertig geplande operaties niet door.’’



Duizenden medewerkers van zeven universitaire medische centra (umc’s) in het land leggen dinsdag 28 september 24 uur het werk neer. De ziekenhuismedewerkers vragen met de staking om ‘eerlijkere arbeidsvoorwaarden’, zoals een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’ voor alle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. ,,Nooit eerder werd er in Nederland zo grootschalig gestaakt door medewerkers van de academische ziekenhuizen”, aldus de zorgbond. Alleen opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraam-/couveuse-afdeling draaien door. Andere afdelingen, zoals radiologie, de operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen, zijn dinsdag gesloten.



Eerder deze maand onthulde deze site dat de wachttijden in ziekenhuizen nog altijd oplopen. Bestuurder van FNV Zorg en Welzijn, Elise Merlijn: ,,We snappen dat dit een verregaande actie is, maar we vinden ook dat de werkdruk waaronder medewerkers op de umc’s moeten werken tot ongezonde situaties leidt voor medewerkers en patiënten.’’