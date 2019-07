Honderden varkens sterven van de hitte in varkensstal Middelharnis

Zeldzame horrorteek in Drenthe droeg deze bacterie bij zich

11:24 De ‘reuzenteek’ die eerder deze maand is gevonden in het Drentse Odoorn blijkt een hyalommateek. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het is de tweede keer dit jaar dat zo’n tropische teek in Nederland is aangetroffen.