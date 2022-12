Hoofddragers en ander menselijk gedrag

Di-rect laat kinderen met live optreden weer dansen in ziekenhuis: ‘Dit is zó mooi om te doen!’

Dat een live gezongen liedje van Di-rect in de hal van het ziekenhuis geen alledaagse gebeurtenis is, bleek vrijdag in het HagaZiekenhuis. Bijna al het zorgpersoneel was uitgelopen om geen noot te missen van het korte akoestische optreden van de Haagse band. ,,Mooi om zoveel lachende gezichten te zien’’, reageerde gitarist Spike van Zoest.

3 december