Hoofdofficier woest om rondgaan namen zaak-Mallorca: ‘Met wat filmpjes kun je niet arresteren’

Het belagen van een officier van justitie en het verspreiden van namen en adresgegevens van mogelijke verdachten in de zaak-Mallorca is ‘te zot voor woorden’ en kan tot ‘hele lelijke toestanden leiden’. Dat zei hoofdofficier Rutger Jeuken van het parket Midden-Nederland gisteravond in actualiteitenprogramma OP1 .

,,Wat we op die site (red. GeenStijl) hebben gezien met aannames die mensen doen en halve acties die al ondernomen worden, foto’s die worden gezocht, adressen worden gezocht, namen worden gezocht. Mensen weten echt niet wat de zaak inhoudt. Daar zijn we zeker boos over”, vertelde Jeuken.

Commotie

Website GeenStijl zette woensdag de namen van de vermeende dadergroep online, volgens voorman Bart Nijman op BNR uit ‘een breder gevoel van chagrijn dat deze jongens gewoon vrij lopen terwijl het OM precies weet wie het zijn en wie er bij die groep horen’.

Daar is volgens Jeuken helemaal niets van waar. Nog niets is zeker, vertelt hij. ,,Wij weten net zoveel als ieder ander. Dat lezen wij ook op internet en zien filmpjes”, begon hij zijn betoog. Uitgaansgeweldzaken zijn volgens hem doorgaans lastig te beoordelen, omdat er vaak sprake is van een onoverzichtelijke situatie, ook op Mallorca.

Filmpjes

Die bewuste nacht hebben veel jongeren allerlei waarnemingen gedaan, zegt Jeuken. ,,Maar het was donker, mensen hadden wat op, en het ging heel snel. Het luistert heel nauw wat mensen verklaren en wat je daarmee kunt doen. Maar op basis van wat filmpjes op internet en een groepsfoto waar verdachten mogelijk op staan, kun je mensen niet aanhouden, en zeker niet vastzetten.”

Op een kort filmpje dat op internet circuleert is te zien hoe een liggende man - vermoedelijk Carlo Heuvelman - minstens één schop krijgt van een andere man. Omstanders reageren geschokt en een vrouw loopt daarna naar de roerloze man op de grond. Deze beelden zijn vorige week donderdag al doorgestuurd naar de officier van justitie.

Commotie

Eerder deze week reageerde het Openbaar Ministerie Midden-Nederland nog op alle commotie door een verklaring op de eigen site te plaatsen. ,,Het OM vindt het buitengewoon kwalijk dat op internet wilde en onjuiste verhalen rondgaan waarin wordt beweerd dat de moeder van een van de verdachten officier van justitie is. Ook is er geen sprake van dat ‘rijke ouders’ het OM hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden.”

Oproep getuigen

Hoofdofficier Jeuken vraagt mensen die beelden of getuigenverklaringen hebben van het geweldsincident op Mallorca, zich te melden bij de politie. In Op1 zei hij dat justitie liefst zoveel mogelijk materiaal tot zijn beschikking heeft. ,,We hebben vandaag ook weer vier mensen die zich als getuige hebben gemeld. Dus als er mensen zijn die beelden hebben of zelf dingen hebben waargenomen: meld je bij de politie. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen.”

Vorige week zondag kwam op het Spaanse eiland de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen door mishandeling om het leven. In het uitgaansgebied van Palma ging een groep Nederlandse jongeren voorbijgangers te lijf, onder wie de Waddinxvener, die tegen zijn hoofd werd geschopt. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De vermeende daders vertrokken spoorslags naar Nederland.

Vertalen dossier

Volgens Spaanse media heeft de lokale politie acht verdachten geïdentificeerd, jongens tussen de 18 en 20 jaar uit Hilversum en Bussum. De Spaanse justitie heeft het Openbaar Ministerie Midden-Nederland dinsdag gevraagd de zaak over te nemen. Volgens Jeuken is dat een gebruikelijke gang van zaken als zowel slachtoffer als vermoedelijke dader(s) uit hetzelfde land komen. Het OM zegt nog enige tijd nodig te hebben om stukken uit Spanje te vertalen en tot verdenkingen te komen.

Dat de Gooise jongens naar Nederland vluchtten om de Spaanse cel te ontlopen, wil niet zeggen dat hier ook mildere straffen wachten. Voor openlijke geweldpleging met de dood tot gevolg kan 12 jaar cel worden opgelegd. En sinds 1 juli gaat er niet automatisch meer een derde van de straf af. Dat moet de veroordeelde ‘verdienen’ door goed gedrag in de cel.

