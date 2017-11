Hoogbejaarde (108) opgelicht voor cokeverslaving, dader krijgt vijf jaar cel

De Arnhemmer deed zich voor als bankmedewerker en won met leugens het vertrouwen van de slachtoffers. Zo vertelde hij hun over de telefoon dat 'iets mis was met hun pinpas' en 'hij het wel even zou oplossen'.

Cokeverslaving

Tijdens de behandeling van de strafzaak , twee weken geleden, erkende de man deels schuld. Hij pleegde de strafbare feiten om zijn cokeverslaving in stand te houden, zo verklaarde hij in de rechtszaal. Dat zijn slachtoffers allemaal op leeftijd waren, was geen toeval: ,,Zij waren het makkelijkste om te praten met een mooi verhaal.’’

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat de Arnhemmer tegen de lamp loopt: in 2011 kreeg hij ook al een lange celstraf wegens soortgelijke oplichtingspraktijken. De uiteindelijk straf van de rechtbank is hoger dan de eis die de officier van justitie formeerde, wat betreft de aanklager had een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk gekund. Volgens de rechtbank is daar gezien de ernst van de feiten en de weigerachtige houding van de Arnhemmer geen plaats voor.