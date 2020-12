Hoogleraar belastingrecht belazert Belastingdienst

Oproep Hoe vieren jullie oudejaars­avond?

10:56 Geheel in stijl moeten we dit treurige coronajaar ingetogen uitluiden. We mogen oudejaarsavond maximaal 2 (volwassen) gasten ontvangen en er mag geen vuurwerk afgestoken worden. We willen graag weten: hoe vier jij deze jaarwisseling?