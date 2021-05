Hoogleraar: 'Effect koude weer op aantal besmettingen is heel sterk'

April doet wat hij wil. Het is een stokoud gezegde, en een cliché, maar daarom niet minder raak. Bijna heel Nederland verlangt naar zon en warmte op de huid, maar april 2021 had daar lak aan. Onder invloed van een frisse noordenwind kwam de gemiddelde temperatuur uit op slechts 6,7 graden Celsius, en daarmee was deze april de koudste sinds 1986. Ter vergelijking: vorig jaar was de eerste echte voorjaarsmaand bijna 4,5 graad warmer: 11,1 graden gemiddeld, met een recordaantal zonuren en acht dagen boven de 20 graden.



Het zou kunnen verklaren waarom in de Nederlandse ziekenhuizen nog altijd code zwart dreigt, en personeel zich er nog steeds de blaren op de voeten werkt. ,,Ik denk inderdaad dat het effect van het weer heel erg sterk is, en ik verbaas me erover dat daar zo weinig aandacht voor is”, zegt Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie in Leiden. ,,Het is een extreem koude aprilmaand, en dat was nu juist wat we niet konden gebruiken.’’