Hoogleraar: ‘Motorbendeleden richten gewoon een andere club op en gaan vrolijk verder’

Of Jan Brouwer zelf ook contact heeft met motorbendeleden? ,,Ik heb een app-groepje met motorbendeleden.’’ Door zijn kritiek op het Nederlandse beleid tegen de motorbendes zijn ze in hem een medestander gaan zien. ,,Ze dachten dat ik hun belangen behartigde, dat ik één van hen was. Dat ben ik helemaal niet”, benadrukt hij. ,,Maar ik vind wel dat als je mensen aan het recht wilt houden, je het zelf ook moet doen.”

In de strijd tegen criminele motorclubs wijkt de overheid vaak af van het pad van strafrechtelijke vervolging. Ze maken gebruik van bestemmingsplannen om clubhuizen te sluiten en via de civiele rechter zijn al vier prominente clubs verboden verklaard. Delegaties uit diverse landen komen hier kijken naar onze creatieve ‘bestuurlijke aanpak’, maar volgens de Groningse hoogleraar Algemene Rechtswetenschap mist die vaak een juridische grondslag.

De donderdag verschenen Voortgangsrapportage Outlaw Motorgangs 2018, waaruit blijkt dat ondanks alle inspanningen van de overheid het aantal motorbendeleden juist is toegenomen, bewijst volgens Brouwer dat het huidige beleid contraproductief werkt. ,,Miljoenen steken in verbieden en ontbinden van clubs gaat volgens mij niets uithalen. Ze richten gewoon een andere club op en gaan vrolijk verder. Neem Harlingen, daar hebben ze de Hells Angels-schilden weggehaald en heten ze North Coast.”

Stelt u nu dat de aanpak van motorbendes faalt? ,,Ja, men bereikt wel wat, maar niet wat men voor ogen had: dat het hele verschijnsel uit de samenleving verdwijnt. Je kunt de grote zes motorclubs wel verbieden, maar dan lijkt het alleen alsof ze van het toneel verdwenen zijn. Er komt iets nieuws voor in de plaats, en dan ben je wel even bezig voordat je de nieuwe club kunt verbieden.”

Ziet u behalve de ledengroei andere negatieve gevolgen? ,,Wat ik van justitie begrijp, is dat ze tegenwoordig motorbendeleden minder goed in het snotje hebben. Voorheen waren ze duidelijk lid van een club en had je goed door om wie het ging. Sinds die verboden duiken de leden onder en gaan ze op andere plaatsen zitten. Het is lastige materie hoor. De beste stuurlui staan aan wal, daar moet ik voor oppassen. Maar miljoenen steken in verbieden, haalt volgens mij niets uit. Je kunt een voetbalclub verbieden, maar daarmee houden de spelers nog niet op met voetballen.”

Wat werkt volgens u wel? ,,In dit rapport lees ik voor het eerst dat er weer gekeken wordt naar de individuele aanpak. Daar moet het echte succes vandaan komen, het strafrechtelijk vervolgen van individuele leden en chapters. Ik ben vooral getroffen door de aanpak van Canada. Daar hebben ze gezegd: we kunnen dit alleen in de greep krijgen als de politie meer bevoegdheden krijgt, zoals preventief fouilleren. Het is zeker een studie waard om te kijken hoe ze het daar hebben gedaan.”

Burgemeester Meijer: ‘Falen? Daar neem ik afstand van’

Burgemeester Henk Jan Meijer coördineert het landelijke beleid van motorbendes en ziet de ledenstijging onder motorbendes niet zo somber in. ,,Het gaat vooral om de last die we er als samenleving van hebben, wij hebben het idee dat dit minder is geworden.’’

Mensen horen natuurlijk in het nieuws over de verboden op motorclubs, maar leden neemt toe. Hoe kan dat?

,,Ten eerste hebben wij niet de ledenadministratie, het zijn indrukken die wij hebben. Maar we denken inderdaad dat het aantal toeneemt. Feit dat je steeds meer aandacht besteed aan motorbendes maakt ook dat je ze steeds meer ziet. Het is een beetje een Cruyffiaanse waarheid: je gaat het pas zien als je er naar kijkt. Het aantal leden is natuurlijk niet het enige. Het gaat vooral om de last die we er als samenleving van hebben. Wij hebben het idee dat minder is geworden. Er zijn minder incidenten in de openbare ruimte.’’



Maar leden van Caloh Wagoh hebben wel met antitankwapen het gebouw van Panoroma beschoten, dat hoor je niet vaak.

,,Dat is ook heel heftig, daar schrik ik ook behoorlijk van. Ik probeer niets te bagatelliseren. Juist die Caloh Wagoh heeft wel heel heftige incidenten. Wat je ook ziet is dat er in het verleden een zware sanctie op stond als je weg probeerde te gaan bij een motorbende. Dat is nu meer fluïde: je kan makkelijker lid worden.’’

Vraagt dit om een nieuwe aanpak?

,, Er is ontzettend veel energie gestoken in verboden. Het Openbaar Ministerie heeft toch veel successen geboekt met verboden verklaren. Er ligt een initiatief in de Kamer of er ook een bestuurlijk verbod kan komen. Maar we merken nu dat er een versplintering optreedt door nieuwe groepen en nieuwe supportersgroepen. We moeten dichter op die nieuwe bendes zien te komen. Daarom zijn we ook bezig met een persoonsgerichte aanpak. Er is al een aantal kopstukken opgepakt. Met financieel afpakken kunnen we ook nog successen boeken.’’

Als je voorkomt dat iemand hypotheek kan krijgen, pak je iemand pas echt.

,,Daarvoor moeten we politie informatie, fiscale informatie en bestuurlijke informatie bij elkaar leggen. Bij voetbalhooligans zijn we ook met die individuele aanpak begonnen. Zo pak je leiders eruit die je kunt isoleren, waardoor je ook de groep ondermijnt. Dat werkt.’’

Hoogleraar Jan Brouwer zegt dat het huidige beleid faalt, dat er miljoenen in gestoken zijn maar dat die bendes gewoon een nieuwe club oprichten.

,,Dat vind ik heel kort door de bocht. Falen vind ik een hele boude conclusie voor een wetenschapper. Wij zeggen: het is kwestie van lange adem. Dat iets lang duurt, hoeft niet te zeggen dat je gefaald hebt. Daar neem ik afstand van. Wij boeken successen. Maar dat laat onverlet dat er ernstige incidenten plaatsvinden. Het zijn organisaties die in verband worden gebracht met criminele activiteiten. We zitten ook niet in een laboratorium. Als wij niets zouden hebben gedaan, waren motorbendes misschien nog wel veel harder gegroeid. Dat weten we niet.’’