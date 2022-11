Hoogleraar stort zich op affaire politiebond: ‘Als werkgevers kwaad willen, kunnen ze kwaad doen’

Code geel in bijna hele land wegens dichte mist

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in het midden en zuiden van het land. In de loop van de nacht kan ook in het noorden mist ontstaan en voor bijna het hele land geldt daarom code geel. Alleen Zeeland, Limburg en de Waddeneilanden hebben geen last van de mist.

12 november