Hoogleraar TU Delft: Instorting parkeergarage Eindhoven bouwfout

EINDHOVEN/DELFT - De instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is veroorzaakt door een bouwfout en niet door een constructiefout. Dat zegt Rob Nijsse, hoogleraar Structural Design aan de TU Delft, op de website van zijn universiteit. Volgens de hoogleraar hebben zowel aannemer als opdrachtgever, in dit geval de gemeente Eindhoven, grote steken laten vallen.

De uitspraak van de hoogleraar staat haaks op de uitkomst van het onderzoek van TNO en adviesbureau Hageman. Die concludeerden dat de instorting te wijten is aan een constructiefout die ook in andere gebouwen aanwezig kan zijn. Daarvoor waarschuwde Koninklijke BAM Groep destijds in een persbericht. BAM zegt kennisgenomen te hebben van de bevindingen van de hoogleraar maar wil desgevraagd niet reageren.

De verklaring van de Delfste hoogleraar kan een heel ander licht werpen op het bouwincident dat al sinds mei hét gesprek in de bouwwereld is. De SP stelt naar aanleiding van deze uitspraak Kamervragen aan de nieuwe minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken.

Miskleun

'De aannemer, de toezichthouders en andere betrokkenen die de kwaliteit moeten controleren, zijn ernstig te kort geschoten. Iedere deskundige herkent zo’n gladde breedplaat meteen en weet dat je daar geen beton op moet gieten', aldus Nijsse op de site van de TU Delft. De miskleun in Eindhoven is volgens Nijsse illustratief voor de 'enorme verloedering die in de bouwwereld gaande is'. ,,Het is aannemelijk dat de bouwactiviteiten zijn uitgevoerd door goedkope krachten die van toeten noch blazen weten en onder grote tijdsdruk moeten werken. Alle toezicht is door de jaren heen afgeschaft, met dit soort bouwdrama's als gevolg."

Het gaat om gebouwen waarin zogenaamde breedplaten zijn verwerkt. Dat zijn dunne platen beton die in de fabriek worden gemaakt. Op de bouwlocatie wordt daar een dikke laag beton op gestort met daarin holle plastic bollen - Bubble Deck beton - bedoeld om gewicht en materiaal te besparen. De bovenkant van de breedplaten moet ruw worden gemaakt, zodat de bovenste laag beton goed hecht. Dat was in Eindhoven niet gebeurd.

,,Er is een kardinale fout gemaakt in het bouwproces", zegt Rob Nijsse die verbonden is aan de bouwkunde faculteit van TU Delft. ,,Maar misschien is het nog wel erger dat niemand van de betrokken deskundigen, zoals de aannemer of de opdrachtgever dit heeft opgemerkt." De hoogleraar windt zich enorm op over het feit dat er op cruciale punten volgens hem steken zijn laten vallen.

Niks mis met constructie

Volgens Nijsse is er met de constructie, die in Nederland veelvuldig gebruikt wordt, niks mis. ,,Het is de uitvoering waar het gepruts plaatsvindt." Volgens de Delfste professor is het een goede zaak dat alle gevallen waarbij dezelfde constructie wordt gebruikt, wordt onderzocht of er sprake is van dezelfde fouten. Hoewel de hoogleraar in tegenstelling tot de TU Eindhoven niet betrokken was bij het onderzoek naar de ingestorte parkeergarage, vindt hij dat hij wel degelijk recht van spreken heeft: ,,Ik heb het onderzoeksrapport goed gelezen en deze bevindingen komen er zeer helder in naar boven."

Volgens hoogleraar Simon Wijte, die vanuit de TU Eindhoven wél betrokken was bij het onderzoek, is de beredenering van zijn collega te kort door de bocht. ,,Hij gaat onvoldoende in op het brede aspect van het probleem. Uit ons onderzoek blijkt dat het daadwerkelijke probleem in de hele bouwsector verweven zit. Bij dit soort constructies zijn de berekeningen onvoldoende doorgevoerd door zowel constructeurs als toezichthouders." Ook de gemeente Eindhoven deelt die mening. ,,Uit het onderzoek blijkt dat er bij constructeurs en ontwerpers een blinde vlek zit als het om de implementatie van die berekeningen gaat", zegt een woordvoerder. ,,Naar aanleiding van de uitkomsten van het eerste onderzoek hebben we de controle aangescherpt en zijn we meteen gestart met inventariseren van andere risicogevallen."

Hij neemt het de gemeente Eindhoven als opdrachtgever kwalijk dat zij geen deskundige heeft aangesteld die controleert of de kwaliteit en de uitvoering van de bouw van afdoende niveau was. ,,Bij alle bouwdrama's van de laatste tijd is het gebrek aan toezicht een van de hoofdoorzaken.Of het nu de balkons in Maastricht zijn, het theater in Hoorn of het winkelcentrum in Amsterdam."