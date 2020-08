‘Hoogleraren: Wat rechter deed kan niet, ze behóórt mondkapjes te toetsen aan de wet

De hoogleraren staatsrecht zijn het over het algemeen roerend met elkaar eens. Een mondkapjesplicht invoeren zoals in Amsterdam en Rotterdam is gebeurd, kan niet volgens de Grondwet. Het is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.



Toch staat de kort geding-rechter in Amsterdam de mondkapjes voorlopig toe, bleek uit haar uitspraak gisteren in een zaak die was aangespannen door Amsterdammer Ab Gietelink en protestgroep Viruswaarheid. Het opmerkelijke in de uitspraak was dat dat de rechter wél erkende dat mondkapjes een inbreuk op die persoonlijke levenssfeer zijn: ,,Maar een beetje,” aldus Wim Voermans. ,,Dat kan dus niet. Dat is een uitspraak à la ‘je bent een beetje zwanger’. Het is een inbreuk of niet. Maar het heeft natuurlijk nogal wat gevolgen als deze rechter de mondkapjesplicht zou tegenhouden. Dan staat het land op zijn achterste benen. Wat denk je van alleen al de schadeclaims van al die ondernemers die zeggen inkomsten te hebben verloren?”