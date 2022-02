Hoogwater Zuid-Limburg is Valkenburg gepasseerd, rond de middag in Meerssen

Brandweer en waterschap zijn in verhoogde paraatheid. Gisterenavond werd groot alarm geslagen om de hoge waterstand in Epen, Zuid-Limburg. De rivier de Geul dreigde buiten haar oevers te treden, maar later in de nacht daalde het waterpeil weer. Het water staat er rond 08.30 uur zo’n 25 tot 30 centimeter onder de kade, zei een woordvoerder. De verwachting was dat het riviertje net niet buiten zijn oevers treden.



De brandweer stond klaar met zandzakken en pompen, maar overstromingen van dorps- en stadsdelen werden niet verwacht, aldus de veiligheidsregio. ,,Mocht het zo zijn, dan kunnen we meteen acteren”, zei een woordvoerster van de brandweer. ,,Pas als de piek de Maas in stroomt is het gevaar geweken. Het is moeilijk te zeggen wanneer dat gebeurt.”



De rivier heeft, anders dan in juli 2021, in het oude stadshart van Valkenburg niet tot overstroming geleid. ,,Er is wel sprake van wateroverlast, maar geen acuut gevaar”, zei een woordvoerder van de brandweer. “Brandweer en gemeenten staan klaar met zandzakken. Mensen kunnen op de websites van hun gemeente kijken waar ze eventueel zandzakken kunnen halen.”