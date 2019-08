Hoogzwangere Nadrien (23) aangereden bij mogelijke straatrace: ‘Mijn vrouw riep: ik ga de baby verliezen!’

Een harde klap en een oorverdovend geschreeuw klonk gisteravond rond 21.15 uur aan de Stationsweg in Den Haag. De 22-jarige Noureddine el Allaoui is op dat moment aan het werk bij de bakkerij op de hoek. Hij rent naar buiten, waar hij zijn hoogzwangere vrouw aantreft naast haar verbrijzelde scooter. ,,De automobilist reed veel te hard. Hij deed mogelijk mee aan een straatrace.”

Op haar scooter wilde de hoogzwanger Nadrien (23) gisteravond een bezoekje brengen aan haar man, die aan het werk was in de bakkerij aan de Stationsweg. Net als ze er bijna is en linksaf wil slaan, ziet ze in haar achteruitkijkspiegel dat een sportief uitziende auto met hoge snelheid komt aanrijden. Wat er dan gebeurt, weet Nadrien niet meer precies. Het eerstvolgende dat ze zich herinnert, is dat ze op de grond ligt. Een paar meter verderop ligt haar scooter. Die is total loss.

Geschreeuw

In de bakkerij, Uw Voordeelbakker op de hoek van de Stationsweg en de Van Hogendorpstraat, hoort de 22-jarige Noureddine el Allaoui enkele seconden daarvoor een harde klap én een oorverdovend geschreeuw. De Hagenaar weet dan nog niet dat zijn eigen vrouw, die dertig weken zwanger is, is aangereden. Toch gooit hij al zijn spullen neer en rent hij naar buiten om hulp te bieden.

Baby

Volledig scherm Een zwangere vrouw op een scooter is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding op de Stationsweg in Den Haag. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. © Jos van Leeuwen ,,Buiten zie ik allemaal mensen staan, die net als ik te hulp willen schieten. En dan zie ik mijn vrouw liggen..” Van omstanders hoort Noureddine dat ze een dubbele koprol heeft gemaakt in de lucht en daarna een paar meter verderop met een harde smak op de grond terecht is beland. ,,Ik ren naar haar toe, gelukkig is ze bij kennis. Wel heerst totale paniek. ‘Ik ga mijn baby verliezen’, zegt ze steeds. Ze is, net als ik, totaal in shock.”

Noureddine belt de ambulance, die snel ter plaatse is en het stel naar het ziekenhuis brengt. ,,Na een zenuwslopend onderzoek blijkt gelukkig dat met de baby alles goed is”, vertelt Noureddine. ,,Een ontzettende opluchting!”

Met Nadrien gaat het minder goed. ,, Ze heeft veel last van haar schouder en haar rug en ze kan niet lopen”, vertelt Noureddine. ,,We hebben vannacht doorgebracht in het ziekenhuis, zodat verpleegsters haar en de baby in de gaten konden houden. Omdat het met Nadrien nog steeds niet goed gaat, moet ze ook vannacht nog in het ziekenhuis blijven. De verwachting is dat ze morgen weer naar huis mag.”

Race

De politie doet momenteel onderzoek naar de aanrijding aan de Stationsweg. Meerdere ooggetuigen zeggen dat de automobilist met hoge snelheid door de straat scheurde. ,,Het ging om een man in een dure, witte auto”, zegt een medewerker van Uw Voordeelbakker. Een medewerker van de avondwinkel vult aan: ,,Het gebeurt bijna dagelijks dat mensen hier veel te hard rijden: dat vinden ze stoer. Je mag maar 30 kilometer per uur, maar die snelheid wordt heel vaak overtreden. Je ziet nu wat daar van kan komen…”

Noureddine vertelt dat hij van meerdere omstanders heeft vernomen dat het gisteravond om een straatrace zou gaan. ,,Er zou ook een motor bij betrokken zijn geweest”, zegt hij. ,,Die zou na het ongeluk weg zijn gereden richting Hollands Spoor.”