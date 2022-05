Hooligans straks met app geweerd uit stadion

Dat meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. Hij kreeg als plaatsvervanger van minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) Kamervragen over de rellen na de promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior uit Rotterdam. Die wedstrijd was afgelopen zondag.

Kamerleden zien het geweld in voetbalstadions al jaren toenemen. CDA-Kamerlid Raymond Knops stelde dat het huidige beleid en de toepassing ervan niet voldoende zijn, bijvoorbeeld omdat stadionverboden onvoldoende worden gecontroleerd. Maar niet alleen voetbalclubs hebben daar een verantwoordelijkheid in, merkte SP-Kamerlid Michiel van Nispen op. Zo kondigde het ministerie jaren geleden al een app aan om stadionverboden beter te handhaven. ,,Dat is een verantwoordelijkheid van het ministerie en ik begrijp niet goed waar dit nu vastloopt.”

Volgens de staatssecretaris is er wel degelijk een app gemaakt, maar was de gezichtsherkenning en locatiebepaling hiervan te makkelijk te omzeilen. De verdere ontwikkeling loopt daarom nog. De verwachting is dat in de zomer een besluit wordt genomen over het starten met een proefapp in september.