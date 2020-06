Hooligans waarschuwen overheid voor vervolgacties tegen coronabeleid: ‘Het eindigt hier niet’

De relschoppers die zondag betrokken waren bij de rellen in Den Haag, behoren tot de harde kern van supportersgroepen van diverse betaald voetbalclubs, waaronder ADO Den Haag, Willem II en Feyenoord. Zij maken samen één vuist tegen het huidige coronabeleid en waarschuwen dat het niet bij één protest zal blijven. De politie is op de hoogte en stelt dat het hier om zware hooligans gaat die bekend staan als ‘stelselmatige geweldplegers’.

Naar schatting vierhonderd voetbalsupporters trokken zondag naar Den Haag om zich aan te sluiten bij het protest tegen de coronamaatregelen. De politie bevestigt dat er ‘aanwijzingen waren dat hooligans van verschillende clubs’ hadden afgesproken om aan te sluiten bij de demonstratie. ,,Deze hooligans zijn mensen die wij kennen als stelselmatige geweldplegers, die zich in groepsverband manifesteren bij gelegenheden als voetbalwedstrijden, demonstraties en oud en nieuw”, meldt een woordvoerder.

Banen verloren

Een aanhanger van Rotterdam Jongeren Kern, de derde harde kern binnen Feyenoord, ontkent zelf dat hij naar Den Haag kwam met als doel de demonstratie te verstoren. ,,We hadden dit al anderhalve week geleden afgesproken, samen met supporters uit de harde kern van Feyenoord”, vertelt hij. ,,Wij kwamen absoluut niet om rotzooi te trappen, maar om ons geluid tegen het linkse beleid te laten horen.”

Veel van de supporters van Feyenoord en ADO werken in de bouw en in de haven, zegt de aanhanger. ,,Zij kennen elkaar en lopen tegen dezelfde, economische problemen aan. Dit zijn sectoren die belangrijk zijn voor Nederland en de welvaart. Maar onder andere door bizarre klimaatregels die steeds verder en verder gaan zaten gasten van onze groep maandenlang zonder werk. Zij gaan een toekomst tegemoet waarbij het klimaat boven hun baan komt te staan.”

‘We laten ons niet zomaar slaan’

Volgens de supporter, die ook bij de rellen aanwezig was, vrezen veel andere supporters dat ze ‘straks geen boterham meer op tafel kunnen krijgen door alle klimaatregels’. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Dat ze om die reden met de politie wilden gaan vechten, ontkent hij. ,,Toen de politie onze weg blokkeerde en de ME met charges begon, kwam het tot een confrontatie. Hier was het de politie die als eerste geweld gebruikte. We laten ons dan niet zomaar uit de weg slaan. Wij laten ons niet de les lezen.”

Een fatsoenlijk gesprek met de agenten was onmogelijk, zegt de supporter. Maar daar wil minister Ferd Grapperhaus helemaal niets van weten. ,,Het gaat om volwassen kerels die dingen naar agenten gooien. Ik weet niet wat voor rotzooi ze allemaal hebben gebruikt. Mensen van mijn leeftijd met verkeerde bedoelingen die alleen maar de boel willen verstieren. Voor hen heb ik nul sympathie. Zij moeten beter weten en verdienen lik op stuk.”

In een openbare brief maken de aanwezige voetbalsupporters duidelijk dat zij als ratten in de val zaten. ,,Er waren genoeg mensen die helemaal niet meer naar het Malieveld wilden, gewoon naar huis wilden gaan, de trein wilden pakken of met het fietsje terug naar huis. Jammer genoeg voldeed dit niet aan het scenario dat de overheid in gedachte had: het was nog niet heftig genoeg geweest er waren nog geen wandaden en rellen gefilmd dus moest er wel ingegrepen worden om dit wel te bewerkstelligen. Dit is in de volksmond gewoon provocatie”, valt te lezen.

De Haagse politie benadrukt dat de charges noodzakelijk waren. ,,De groep werd snel groter en de sfeer werd grimmiger. Onder meer doordat er vanuit de groep met rookbommen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Wij hebben onze manschappen vervolgens de doorgangen tot het kernwinkelgebied af laten sluiten, zodat de demonstranten niet dat gebied in konden trekken.’’

‘Het eindigt hier niet’

Volgens de politie waren ‘de hooligans goed georganiseerd’. ,,En op een bepaald moment marcheerden ze met zijn allen het Malieveld af en wilden ze naar het kernwinkelgebied trekken. Daar stond onze ME op linie die dat voorkwam. De groep marcheerde via de Herengracht naar de Rijnstraat waar zij de confrontatie opzochten met de politie die hen tegen wilde houden. De supporters gebruikten daarbij fors geweld en gooiden met stenen, rookbommen en vuurwerk naar de ME.”

Via een openbare verklaring laten de voetbalsupporters doorschemeren dat het hier niet bij gaat blijven. ,,Het eindigt hier niet. Wij stoppen er niet mee. Wij accepteren geen dictatuur. De beperkingen zijn buiten alle proporties en hier moet tegen gedemonstreerd kunnen worden, dat is ons recht. Dat recht is ons op vrijdag al afgenomen, maar pas op zondag werd de werkelijke agenda van onze overheid duidelijk. Ook onze mond moet gesnoerd worden, men duldt geen tegenspraak meer. Het gaat om vrijheid. Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om je democratisch recht ten uitvoer te mogen brengen. Als we hierin worden beperkt komen we hiertegen in opstand, zonder geweld, maar we laten ons niet wegzetten.”

De politie is op de hoogte van verklaring en is een onderzoek begonnen. Ze benadrukt dat iedereen in Den Haag het recht heeft om te demonstreren. ,,Maar dat protest mag niet ten koste gaan van de inwoners en bezoekers van onze stad. Wanneer zij vreedzaam protesteren, is er geen man overboord. Maar als dat niet het geval is, zijn wij er als politie om de orde te handhaven.”

Verdachten

De acht personen die nog vastzitten worden verdacht van openlijke geweldpleging. ,,Wij zijn een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden en sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. Of er aangifte is gedaan tegen het optreden van de politie, is vooralsnog niet bekend”, aldus een woordvoerder.

Tijdens de ongeregeldheden is een agent van de aanhoudingseenheid gewond geraakt. Hij is onderzocht en is inmiddels weer naar huis.