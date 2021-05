Hoop alleen niet genoeg voor versoepelingen

LIVE | Duitse ziekenhuis­baas ziet het rustiger worden op ic's, situatie in Suriname nog zorgelijk

21:39 De baas van de federatie van Duitse ziekenhuizen zegt dat het de afgelopen dagen iets rustiger is geworden op de intensive cares en dat de situatie beter onder controle is. Er liggen nu 5019 mensen met het coronavirus op de ic’s, de piek lag afgelopen maandag op 5106. De situatie in de Surinaamse ziekenhuizen is nog steeds zorgelijk vanwege het hoge aantal coronapatiënten, hoewel het aantal nieuwe positieve gevallen de laatste dagen lijkt te stabiliseren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.