Hoop op einde aan verminking van meisjes in Afrika

Vorige week schreef ik over de horror die vrouwenbesnijdenis heet en die drie van de vier Masai-meisjes moeten ondergaan alvorens ze worden uitgehuwelijkt, ook al is dat in Tanzania en Kenia bij wet verboden. Ik reisde met Amref Flying Doctors naar Killindi, een afgelegen gebied waar lokale vrijwilligers dorp na dorp bezoeken om de dorpsoudsten ervan te overtuigen te stoppen met dit pijnlijke ritueel. En met succes. Zelfs de Masai-grondwet hebben ze weten te veranderen. Vrouwen mogen nu meepraten en de minimumleeftijd om te trouwen is nu 21.



Uiteindelijk hebben zij ervoor gezorgd dat vele meisjes veilig en pijnloos vrouw geworden zijn, door het besnijden te vervangen voor onderwijs. In Killindi mocht ik met mijn dochter getuige zijn van het alternatieve ritueel, waarbij eigenlijk alles hetzelfde is gebleven, alleen de besnijdenis zelf - noem het gerust genitale verminking - is verdwenen.



Twee dagen lang zagen wij hoe de meisjes debatteerden over de voordelen van onbesneden zijn, voorlichting kregen over seks, familieplanning, naar school gaan en hun geslachtsdeel. Dat laatste leidde tot een hoop gegiechel, want spiegels hebben ze niet, dus velen zagen voor het eerst hoe het allemaal in elkaar zit.