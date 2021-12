Hoor wie klopt daar, kinderen? Als het maar geen boa is

Coronavirus LIVE | Wereldwijd 486 omikron-besmettin­gen, miljoenen zelftesten naar drogiste­rij­en

Nog dertig mensen in Europese landen hebben de omikronvariant van het coronavirus opgelopen. De versie is bij hen vastgesteld en daarmee stijgt het totale aantal bevestigde gevallen naar 109. Nederland is niet langer koploper. Bij alle positief geteste personen zijn de klachten tot nu toe mild. Niemand is aan de variant overleden. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Lees hier ons laatste liveblog terug.

19:01