Horeca sleept Staat voor de rechter voor versoepeling maatregelen

Door in de maatregelen verder te gaan dan nodig is, handelt de Staat niet alleen onrechtmatig tegenover horecaondernemers, maar ook in strijd met grondrechten, meent de KHN. De versoepelingen moeten volgens hen per direct ingaan. Daarnaast wil KHN dat de Staat objectieve criteria naar buiten brengt, zodat duidelijk is wat de wanneer in de toekomst verdere versoepeling is toegestaan. Het kort geding zal dienen op donderdag 23 juli.