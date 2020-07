Horeca weer in gesprek met overheid, kort geding coronaregels aangehouden

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat weer om tafel met de overheid om te praten over de coronamaatregelen in de horeca. Het kort geding tegen de staat, met versoepeling van de regels als inzet, is aangehouden tot augustus.

De partijen gaan mede op aandringen van de rechter, toch weer in gesprek. Daarin kan het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen in ieder geval niet ter discussie staan, zei de advocaat namens de Staat. Het water staat de horecabranche evenwel aan de lippen. ,,De horecabranche valt gewoon om’’, betoogde de advocaat van KHN vanmiddag tijdens de zitting.

De belangenvereniging schortte afgelopen weekend per direct alle besprekingen op, uit woede over de houding van het kabinet. Die zou geen oor hebben voor het verzoek de 1,5 meterbeperkingen op terrassen van tafel te vegen.

KHN maakte vorige week bekend naar de rechter te stappen om versoepelingen op het beleid af te dwingen, in het bijzonder van het aantal mensen dat binnen 1,5 meter van elkaar aan een tafel mag zitten. Daarnaast acht de belangenclub het überhaupt overbodig om de 1.5 metermaatregel op terrassen te houden. Gewezen wordt op onderzoek waaruit blijkt dat het besmettingsrisico in de buitenlucht beperkt is. Ook vroeg de branche de overheid om extra financiële steun.

Criteria

Door in de maatregelen verder te gaan dan nodig is, handelt de staat niet alleen onrechtmatig tegenover horecaondernemers, maar ook in strijd met grondrechten, meent de KHN. De versoepelingen moeten volgens hen per direct ingaan. Ook moet de staat objectieve criteria opstellen, zodat duidelijk is wanneer verdere versoepeling is toegestaan.

Daarnaast is er volgens de brancheorganisatie sprake van willekeur. Er zou geen heldere onderbouwing vanuit de overheid zijn waarom de regels in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, personenvervoer en de sport wel zijn versoepeld, maar in de horeca niet.

Maar volgens de Nederlandse overheid is het coronavirus nog steeds gevaarlijk en is er dus geen reden om de regels voor de horeca te versoepelen. ,,Het handhaven van de 1,5 meter afstand blijft cruciaal, ook in de horeca. We zien nu al hoe moeilijk dat is’’, aldus de advocaat namens de Staat.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) reageerde verbaasd op het kort geding. ,,Het kabinet heeft altijd aangegeven te willen overleggen met alle branches, ook met KHN”, aldus de bewindsman vorige week.