Horeca wil open, maar na 22 uur geen toegang meer; in april alles weer normaal

Vrouw (30) doodgesto­ken in Zuid-Hol­lands dorp, politie vangt jong meisje op

In Abbenbroek, een dorp tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis, is vanmorgen een 30-jarige vrouw doodgestoken. De vermoedelijke dader (33) probeerde zich daarna van het leven te beroven, meldt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident was ook een jong meisje betrokken, zij is het kind van de overleden vrouw.

17 januari