Horecabaas als handhaver: spagaat wordt steeds lastiger

Vlak langs zijn kroeg pendelt elke dag een kermistreintje tussen het Koningsplein en het Besterdplein. 'Een totale mindfuck', vindt een Tilburgse kroegbaas. ,,Geen spatschermen, ramvol mensen. En dat is echt niet één grote familie.”



Zelf staat 'ie op een terras waar anderhalve meter tussen de bezoekers moet zitten. Waar mensen die samen in de auto naar de stad rijden, apart aan tafel moeten worden gezet. Want dat zijn de regels. Regels die voor veel horecaondernemers steeds meer wringen.