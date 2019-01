Horecapaar beleeft nachtmerrie in Frans droomkasteel

Het moest hun droomkasteel worden: kasteel Cacaudière van de Schijndelse ondernemer Roel Praagman in het Franse Pouzages. In mei 2017 vertrokken Ruud en Nathalie Kuiper vanuit Purmerend vol goede moed richting het kasteel om het te gaan exploiteren als hotel-restaurant Château de la Cacaudière. Hun droom leek uit te komen in het hart van de Vendée, totdat zij in de zomer van 2018 in een nachtmerrie belandden.



,,We zijn opgelicht door onze werkgever”, zegt Ruud Kuiper. ,,Van het ene op het andere moment moesten we vertrekken. Praagman zette onze salarissen stop en beëindigde de BV waarvoor wij werkten. Achteraf onrechtmatig, zo bepaalde de rechtbank. We waren in die tijd juist goed op weg om een Michelin-ster te verdienen voor ons gastronomisch restaurant. Ook hadden we plannen om het kasteel flink op te knappen en uit te breiden.”