Horrorlanding Schiphol: ‘Het is beter om dit te hebben dan helemaal nergens meer aan te komen’

Niet iedereen deelde dat gevoel. De Nederlandse Saranda Adriana (26) laat vanuit Madrid weten dat het incident ondanks haar vliegangst ‘wel meeviel’. ,,Ik denk dat er een dame flink in paniek was, die was wel aan het schreeuwen. Maar over het algemeen was het vrij stil in het vliegtuig, het viel wel mee. Het was wel even chaotisch en onduidelijk. Er werd ook niets gezegd door de bemanning. We zagen ineens wel dat in de plaats van Amsterdam weer Madrid verscheen op de schermen in het vliegtuig .’’