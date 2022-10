Hotel Krasnapolsky weer vrijgegeven na brand, gasten terug naar hun kamers

Het volledige vijfsterrenhotel met 402 kamers werd rond 08.30 uur ontruimd en alle gasten en personeel zijn in een naastgelegen hotel in veiligheid gebracht. Het gaat om zo’n 500 mensen, meldt een woordvoerder van de brandweer. Zeven personen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. Zij maken het volgens de woordvoerder goed. Er zijn geen verdere slachtoffers.

De brandweer werd vrijdagochtend rond 06.45 uur gealarmeerd over een brand in de kelder van het hotel, meldt de woordvoerder. De brandweer schaalde op naar ‘zeer grote brand’ omdat het volledige hotel ontruimd moest worden. Alle hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Rennen

,,We roken een sterke brandlucht, toen werd er op de deur geklopt met de mededeling te evacueren,” zegt een hotelgast die buiten staat. Een andere gast zat net koffie te drinken toen er werd aangeklopt. ,,We hebben geen vuur gezien, maar het stonk enorm.”

Hotelgasten, van wie sommigen nog ADE-badges droegen, moesten in allerijl het pand verlaten. Eli Mizrehi (39) uit Israël staat met zijn toilettas in de hand op de Dam te wachten. Hij wil nog niet naar het opvanghotel. ,,We moesten naar buiten rennen, dus ik had geen tijd om mijn spullen te pakken. Ik wil weten of ik ze terug krijg.”