Hotel met tientallen gasten ontruimd na grote brand op Haags dakterras: ‘Het riet fikte enorm’

In het hart van de Haagse binnenstad is vannacht brand uitgebroken op het dak van het bekende café Haagsche Bluf. Rond kwart voor twee vloog de rieten overkapping op het dakterras van het historische pand in brand. Diverse panden in de directe omgeving zijn tijdelijk ontruimd, waaronder een hotel. Zo'n honderd mensen stonden op straat.

In het dichtbebouwde blok werd het vuur onder meer bestreden door twee hoogwerkers. De brandweer schakelde korte tijd op naar ‘zeer grote brand’ en was met groot materieel uitgerukt. ‘Hierdoor komen er voldoende mensen en voertuigen om de brand onder controle te krijgen’, legt de brandweer uit.

Lees ook Conducteur kijkt verbaasd op: vrouw meldt hem vlak voor treinrit dat haar vliezen zijn gebroken

In het centrum bij café ‘t Goude Hooft werd de brand met twee hoogwerkers bestreden. De brandweer rukte verder uit met zes tankautospuiten. Uit onder andere Wassenaar, Wateringen, Honselersdijk en Rijswijk werd versterking opgeroepen. Ook werd uit voorzorg een ambulance ingeschakeld.

Er kwam flinke zwarte rook van het pand, meldt calamiteitensite Regio15. De rook was zichtbaar vanuit Rotterdam. Bij de brand op het dakterras zouden ook twee gasflessen zijn ontploft. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer.

Lastig te bestrijden

De grote uitruk heeft volgens een woordvoerder van de brandweer te maken met het historisch karakter van de plaats des onheils. ,,Het gebied is dicht gebouwd, waardoor het vuur lastig te bestrijden is. Het riet fikte enorm, dus we moesten alles op alles zetten om te voorkomen dat de brand zou overslaan."

Rond half drie was het vuur onder de controle. ,,We kunnen nog geen brand meester geven, maar het gevaar voor het historische gebouw van Haagsche Bluf en de omliggende oude panden is geweken,” aldus de woordvoerder. De brandweer voert de laatste controles uit om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is.

Uit voorzorg werd een aanpalend hotel ontruimd. De tientallen gasten werden tijdens de brandbestrijding tijdelijk ondergebracht in het café ‘t Goude Hooft. Zij konden in de loop van de nacht in hun eigen hotelbed terugkeren, evenals bewoners van de omliggende woningen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Bij de brand werden meerdere hoogwerkers ingezet in het centrum van Den Haag. © Regio15

Volledig scherm De vlammen sloegen aan de bovenkant uit het pand. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Brand op het dakterras van café Haagschee Bluf in hartje Den Haag. Het vuur werd met groot materieel bestreden. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Hotelgasten worden uit voorzorg tijdelijk overgebracht vanwege de brand op het dakterras van Haagsche Bluf © Jos van Leeuwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.