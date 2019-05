Huis voor Klokkenluiders schorst... klokkenluider

Het Huis voor Klokkenluiders heeft zijn senior-adviseur Merijn Goeman geschorst. Deze had zelf als klokkenluider misstanden in het instituut aangekaart.

Goeman is een van de twee personen die in september vorig jaar misstanden binnen het Huis voor Klokkenluiders meldden aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Die meldingen gingen over het disfunctioneren van het instituut dat klokkenluiders moet adviseren en onderzoek doet naar klokkenluiderszaken. De aantijgingen van Goeman moeten nog worden onderzocht.

Het Huis voor Klokkenluiders wil niet bekend maken waarom het Goeman heeft geschorst. ,,Over personele zaken doen we geen mededelingen”, zegt voorlichter Frank Wassenaar van het instituut. Wel benadrukt het Huis voor Klokkenluiders dat het zich aan de wet houdt. Als gevolg van het doen van een klokkenluidersmelding mogen medewerkers niet worden benadeeld.

‘Zoveelste fiasco’

Merijn Goeman had zo’n 25 klokkenluiderszaken onder zich waarin hij advies gaf. Klokkenluiders die hij adviseerde, zijn boos over zijn schorsing. Een van hen noemt hem ‘een zeer toegewijd en integer adviseur, die zich volledig bewust is van de situatie van klokkenluiders’. Hij noemt de schorsing ‘het zoveelste fiasco’.

Het Huis voor Klokkenluiders is op initiatief van SP-Kamerlid Ronald van Raak opgericht om melders van misstanden te helpen. Sinds de start in 2016 gaat het instituut gebukt onder interne strijd en opstappende bestuurders. Ook werd een AIVD-medewerker binnen het instituut ontmaskerd. Na drie jaar en zo’n 9 miljoen euro aan kosten is slechts een handjevol klokkenluiderszaken onderzocht.