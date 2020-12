Huisarts (49) bezwijkt aan coronavirus: mogelijk eerste in Nederland, geschokte reacties

In het hele land wordt geschokt gereageerd op het overlijden van huisarts Mehran Nadimzadeh (49) uit Hoofddorp. Hij bezweek een week geleden aan de gevolgen van het coronavirus en is daarmee mogelijk de eerste medicus in Nederland die overlijdt aan Covid-19.

Volgens het artsenvakblad Medisch Contact is Nadimzadeh mogelijk de eerste huisarts in Nederland die is overleden aan het coronavirus. Helemaal zeker is dat niet, omdat zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging als artsenfederatie KNMG daar geen cijfers over bijhouden.

,,Met groot verdriet willen wij u mededelen dat uw huisarts Mehran Nadimzadeh is overleden ten gevolge van het coronavirus. Ondanks een goede gezondheid heeft hij een infectie met Covid-19 niet overleefd. Zoals u zult begrijpen, zijn we verslagen door dit nieuws en zal de praktijk van Dr. Nadimzadeh tot en met maandag 7 december gesloten zijn’’, luidt het op de website.

Condoleanceregister

De huisartsenpraktijk heeft een online condoleanceregister geopend. Daarop zijn al ruim 2600 kaarsjes aangestoken voor Nadimzadeh en een paar honderd reacties. Van collega’s, patiënten, buurtbewoners maar ook van mensen die hem niet kenden. ‘Nadimzadeh was een hele goeie huisarts en een hele aardige dokter met heel veel geduld. Hij nam echt de tijd voor je en had veel gevoel voor humor. Ik ga m heel erg missen', schrijft een patiënt uit Hoofddorp.

‘Ongelooflijk nieuws! Deze lieve professionele arts heeft mij het afgelopen jaar veel geholpen. Een luisterend oor, behulpzaam, lief voor kinderen, daadkrachtig. En altijd in voor een kort praatje', reageert een Hoofddorpse. ‘Dr. Nadimzadeh was de meest fijne huisarts die ik heb gehad. Hij nam de tijd voor je, gaf je niet het gevoel dat je een nummertje was en dat je binnen 10 minuten weg moest zijn. Hij nam ook de tijd voor mijn kinderen om hun vragen te beantwoorden over de skeletten en knieën en magen etc wat er stond. Dat is hoe je een huisarts wil hebben’, schrijft een plaatsgenote.

Quote Een hele goeie huisarts en een hele aardige dokter met heel veel geduld. Hij nam echt de tijd voor je en had veel gevoel voor humor.

Een Oud-patiënt uit Amstelveen reageert met: ‘Hij was een buitengewoon aimabel mens en we moeten nu zonder hem verder... t is oneerlijk dat hij aan dit rotvirus overleed....moge zijn naam en wie hij was nooit vergeten worden!’ Een oud-collega schrijft: ‘Wat een onverwacht en schokkend bericht. Ik heb met Mehran gewerkt in Lelystad. Hij was een goede huisarts en fijne collega. Hij zal gemist worden 🙏’.

‘Met shock kennis genomen van het overlijden van mijn oude dokter. Ik miste u al toen u mijn huisarts niet meer was, laat staan hoe uw nabestaanden u zullen missen. Ik heb Dr Nadimzadeh leren kennen als een zeer kundig, betrokken man die altijd de tijd nam voor zijn patiënten en altijd doortastend te werk ging. Een fijne huisarts!', schrijft iemand uit Lelystad.

Ene Mahdi uit Amsterdam, waar Nadimzadeh studeerde, schrijft in het Engels dat Mehran een van de beste mensen was die hij kende. ‘Ik herinner me dat hij een kind redde dat in een gracht was gevallen. Hij redde als arts ook veel mensenlevens. Uiteindelijk offerde hij zijn leven op voor anderen. Mijn hart doet pijn maar wat een prachtig leven heeft hij gehad.’

Collega's

Een beroepsgenoot schrijft: ‘Schokkend om te lezen dat zo’n jonge gezonde collega met een nog jong gezin zomaar is overleden aan het coronavirus. Wij kenden elkaar niet maar je zult enorm worden gemist. Dat is me wel duidelijk na het lezen van een aantal reacties hier. Ik wens je gezin, je medewerkers en allen die je kenden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verdriet.’

‘We hebben prettig samengewerkt met hem als collega’s in de ggz eerstelijn. We wensen zijn vrouw, dochtertje, familie en ook zijn collega’s en medewerkers van de praktijk heel erg veel sterkte met dit verlies in deze moeilijke tijd’, reageert het team van Psychologenpraktijk SPEL Haarlemmermeer.

Ook op Twitter reageren mensen op het overlijden van Mehran Nadimzadeh. ‘Onze huisarts is overleden!! Een gezonde man van 49 jaar. Besmet met Covid-19. Na 4 weken op de IC is hij gestorven. Ik ben er kapot van’, schrijft raadslid Wil Landzaat van de gemeente Haarlemmermeer.

