Huisarts had eigen vruchtbaarheidskliniek, mogelijk 150 nakomelingen bij één donor

Slachtof­fer mishande­lin­gen Gorinchem: ‘Ik kreeg gelijk een klap tegen mijn kaak’

6:22 Eén van de slachtoffers van de mishandelingen in Gorinchem heeft vanavond zijn verhaal gedaan in de talkshow van Beau van Erven Dorens. ,,Die jongen liep op me af en vroeg me wie ik was. Toen ik mijn naam zei, kreeg ik gelijk een klap tegen mijn kaak’’, vertelt de 15-jarige Sem.