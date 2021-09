Huisarts onder vuur na oproep tot vaccineren voor ‘buitenlanders’: ‘Waar haalt hij dit vandaan?’

Coronavirus LIVE | Utrechts restaurant sluit zonder tussen­komst politie, Biden krijgt booster­prik

0:56 De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft bij bioscopen en filmtheaters in Nederland in het eerste weekend geleid tot een terugloop in het aantal bezoekers. Het ministerie van VWS denkt niet dat extra maatregelen nodig zijn om problemen met de CoronaCheck-app te voorkomen. En op Mallorca mag weer gedanst worden in de club, zij het met mondkapje. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.