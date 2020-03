Huisartsen hangen brief op voor inbrekers: ‘Hier liggen geen mondkapjes’

‘Beste inbreker. In dit pand heeft de huisarts geen voorraad mondkapjes. Dat wat we hebben, is elders ondergebracht. U kunt dit pand dus overslaan’, zo staat er te lezen. Dezelfde boodschap wordt herhaald in het Engels, Pools, Duits en Frans. Mondkapjes zijn vanwege de coronacrisis op dit moment schaars en dat maakt ze voor dieven en inbrekers interessant. Ze zijn veel geld waard.

Diverse inbraken

Recente voorbeelden laten zien dat de angst voor inbrekers gegrond is. Zo is onlangs ingebroken in een gezondheidscentrum in Putten. De buit bestond daar uit 150 mondkapjes en 35 flessen antibacteriële gel. En in Duitsland zijn bij inbraken in meerdere magazijnen en een onderwijsinstelling in totaal tienduizenden mondkapjes verdwenen.