Huiseigenaar ontzien in coronacrisis: geen gedwongen verkoop

Huiseigenaren die vanwege de coronacrisis hun hypotheek even niet kunnen betalen, hoeven niet bang te zijn dat ze hun woning kwijtraken. In ieder geval tot 1 juli gaan huizen in Nederland niet in de gedwongen verkoop.

Dat heeft het kabinet afgesproken met hypotheekverstrekkers, banken en verzekeraars. Ook is besloten dat elke huiseigenaar met financiële problemen in aanmerking komt voor uitstel van betaling. De woningbezitter moet daarvoor zelf contact opnemen met de hypotheekverstrekker of bank. In overleg wordt dan bekeken wat mogelijk is.



,,In deze tijd moeten mensen zich geen zorgen maken over een dak boven hun hoofd’’, zegt minister Stientje van Veldhoven (Wonen). ,,Ik ben dan ook heel blij met de bereidheid van de woonpartijen om samen naar oplossingen te zoeken voor mensen die in problemen komen.’’

Lees ook Kabinet: Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis Lees meer

Zzp’ers

Vereniging Eigen Huis meldde eind maart dat vooral zzp’ers met een eigen woning zich grote zorgen maken over de betaalbaarheid van hun hypotheeklasten. In 2018 gingen maandelijks een kleine honderd huizen in Nederland in de gedwongen verkoop. Een huiseigenaar heeft dan een te grote hypotheekschuld, waarop de hypotheekverstrekker of bank besluit de woning te verkopen.

Tot 1 juli zijn gedwongen verkopen alleen nog toegestaan als sprake is van criminele activiteiten, zoals fraude, wietteelt of een drugslab in huis. Als de coronacrisis langer aanhoudt dan tot 1 juli, kan de maatregel van het kabinet en de woonpartijen worden verlengd.

Huurders

Het kabinet hoopt dat de meeste Nederlanders – dankzij het steunpakket van de overheid – hun hypotheek gewoon kunnen blijven betalen. Zo kunnen werkgevers zich sinds deze week aanmelden voor een regeling waarbij de overheid tot 90 procent van de loonkosten overneemt. Ook kunnen zelfstandigen een nooduitkering van maximaal 1500 euro per maand krijgen.

Eind maart had het kabinet al met verhuurders afgesproken dat huurders vanwege de coronacrisis niet op straat mogen belanden. Alle huisuitzettingen zijn voorlopig gestopt. Het kabinet heeft verder een spoedwet rond tijdelijke huurcontracten naar de Tweede Kamer gestuurd. Nu kan een tijdelijk contract alleen worden opgezegd of worden omgezet in een vast contract. Maar door de coronacrisis is het lastig om een nieuw huis te vinden. Daarom maakt het kabinet het mogelijk tijdelijke contracten tijdelijk te verlengen.