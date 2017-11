Huisschilder Sjonny W. is lang niet de enige die het op prostituees heeft voorzien

Voor de moorden die hij pleegde gebruikte Van Zon een loden pijp, een nieuwe voor iedere volgende moord. Hij doodde er Jan 'Oom Cupido' Donse mee, een 80-jarige winkelier in feestartikelen in Utrecht. Daarna de 47-jarige melkboer Reijer de Bruijn in Heeswijk.



Mis ging het bij zijn aanval op Dora Woortmeijer, een vroegere vriendin van Ouwe Nol. Zij werd voor dood achtergelaten, maar overleefde de klap met de loden pijp. Zij bracht de politie op het spoor van de dader.



Van Zon werd gearresteerd en in 1970 veroordeeld tot levenslang. Hij trouwde in 1974 desondanks met zijn therapeute, maar scheidde later van haar. In 1986 kwam hij vervroegd vrij. Later werd hij verdacht van enkele pogingen tot doodslag, maar bewezen werden die nooit. Hij overleed in 1998 in Delfzijl aan de gevolgen van een drankverslaving.



Filmmaker Paul Verhoeven speelde met het plan een film te maken over de Utrechtse seriemoordenaar, maar omdat het verhaal zo gruwelijk was zagen hij en een scenarist ervan af. De gruweldaden van Hans van Zon werden zelfs hem te veel. Verhoeven werd 'kotsmisselijk' van de details.