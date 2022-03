Hulporganisaties slaan alarm om opvangtekort vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en Unicef slaan alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. ,,Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit inmiddels zelfs zo vol dat de veiligheidsregio Groningen overweegt de hekken te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat”, waarschuwen de organisaties.

De hulporganisaties roepen het kabinet, de veiligheidsregio’s en gemeenten op om ‘dit zwarte scenario van mensen die op straat komen te staan koste wat het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken'.

Vluchtelingen die naar Nederland komen moeten zich eerst in Ter Apel melden om een asielverzoek te doen. Vanuit Ter Apel gaan zij naar asielzoekerscentra in het land. Maar door een tekort aan opvanglocaties stranden steeds meer mannen, vrouwen en kinderen in noodtenten naast het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Officieel is daar plaats voor 275 mensen, maar de afgelopen dagen wachtten er tot wel 700 vluchtelingen en asielzoekers op een bed in een andere opvanglocatie. ,,De tenten zijn overvol en mensen slapen soms in stoelen of op de grond, bij gebrek aan een bed”, stellen de hulporganisaties.

Kwetsbare mensen

De veiligheid en gezondheid van de mensen die hier moeten wachten op aanmelding is in het geding, ziet de veiligheidsregio. VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en Unicef herkennen dit beeld. Suzanne Laszlo, directeur Unicef Nederland: ,,Kinderen, volwassenen, mannen en vrouwen slapen door elkaar in klapperende tenten. Er is geen enkele privacy en de toegang tot medische en psychosociale zorg is zeer beperkt. Het gaat om kwetsbare mensen, vaak op de vlucht voor oorlog of vervolging, die rust nodig hebben om bij te komen van hun lange reis.”

Het is niet voor het eerst dat er een dringend tekort aan asielopvangplekken ontstaat. Er zijn structureel te weinig locaties om vluchtelingen op te vangen. Door het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra ontstaan schrijnende situaties die te voorkomen zijn met voldoende reservecapaciteit. Door te zorgen voor kleinschalige structurele asielopvanglocaties kan het Rijk nieuwe opvangcrises voorkomen, aldus de hulporganisaties.

Paviljoentent

Volgens RTV Noord zou het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vandaag in allerijl nog een extra paviljoentent hebben gebouwd naast de nachtopvang in Ter Apel. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde reageerde verbaasd tegenover de omroep: ,,Dat is niet de bedoeling en daar is geen toestemming voor gegeven.”

Volgens de burgemeester is wel gesproken over een overkapping, een constructie zonder muren. ,,Het is wel bijzonder dat ze nu een paviljoentent neerzetten met zijwanden. Dat is niet de bedoeling", reageerde hij. Volgens hem is er ook geen vergunning voor afgegeven. Of het COA het paviljoen er heeft neergezet als noodgreep, is nog onduidelijk.

