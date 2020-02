Hulpsinterklaas voor rechter wegens onzedelijk gedrag: ‘Ik zit hier met zwartepieten met tieten’

Dode gevonden in uitgebran­de Maserati na botsing met geparkeer­de vrachtwa­gen

2 februari Bij een ongeluk vanochtend in Ravenstein waarbij een auto op een geparkeerde vrachtwagen is gebotst, is een persoon om het leven gekomen. Beide voertuigen zijn daarna in brand gevlogen. Na het blussen, werd in de auto van het luxe merk Maserati de dode aangetroffen.