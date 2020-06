Hulpvraag bij seksueel misbruik onder jongeren steeg explosief tijdens lockdown

Jongeren hadden ook meer behoefte om te praten, legt Belt uit. ,,Er was geen afleiding van school, vrienden of sport en daardoor meer ruimte om te piekeren over die ene naaktfoto. Wat als die toch wordt gedeeld met anderen? De chatgesprekken met ons, waarbij we hulp bieden bij online seksueel misbruik, duurden tijdens de lockdown dan ook langer dan daarvoor.”



Het zijn herkenbare ontwikkelingen voor Esmaralda de Haan van Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid en onderdeel van jeugdhulporganisatie Spirit. Ook daar zien ze een explosieve stijging in het aantal hulpverzoeken tijdens de lockdown. De organisatie die zich richt op een groot deel van Noord-Holland ontving in januari slechts drie anonieme vragen. Tijdens de lockdown groeide dat aantal naar 21 per maand.



,,De scholen waren dicht. Er was geen meester of juf om mee te praten.” De Haan, die jeugd maatschappelijk werker is bij Qpido in Amsterdam, vreest ook dat er meer gevallen van sexting hebben plaatsgevonden. Daarbij worden seksueel getinte berichten, foto’s of video’s zonder toestemming doorgestuurd of verspreid via allerlei kanalen zoals Telegram en WhatsApp.