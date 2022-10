Huurders in paniek om hogere energierekening en willen snel van gas af: ‘Onterecht dat nu aan ons te vragen’

,,Het aantal betalingsachterstanden is historisch laag, maar we zien het voorzichtig oplopen en weten dat een grotere stijging op ons afkomt”, zegt Hendrik Hoogenkamp. Hij is directeur-bestuurder van Beter Wonen in IJsselmuiden en voorzitter van MKW Platform, waarbij zo’n honderd kleine en middelgrote woningcorporaties met in totaal bijna 300.000 woningen zijn aangesloten. ,,Door nieuwsberichten merken we paniek bij huurders: kan ik zonnepanelen krijgen? Extra isoleren? Op inductie koken?”