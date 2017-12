Huurtoeslag fors lager in de komende jaren

,,Schandalig”, vindt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ,,Die bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders. Als je moet rondkomen van 1.000 euro per maand, hakt elke euro minder er hard in.”



In totaal krijgen zo’n 1,4 miljoen Nederlanders huurtoeslag. Het gaat om bijna vier miljard euro per jaar. In het regeerakkoord is door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat de bepaling verdwijnt.